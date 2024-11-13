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京華城案延押確定後首度借提 柯文哲剃光頭應訊

2024/11/13 10:01（11/13 11:07 更新）
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台北地檢署偵辦京華城案，13日再度提訊在押的前台北市長柯文哲（中）。中央社記者吳家昇攝 113年11月13日
台北地檢署偵辦京華城案，13日再度提訊在押的前台北市長柯文哲（中）。中央社記者吳家昇攝 113年11月13日
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（中央社記者林長順台北13日電）北檢偵辦京華城案，聲請延押前台北市長柯文哲獲准，柯文哲11日決定不提抗告。檢察官今天上午再度提訊在押的柯文哲，他以光頭造型走下囚車，讓在場守候的記者一度認不出來。

檢廉調查，威京集團主席沈慶京為獲取京華城改建案超過560%的容積樓地板面積，涉嫌命前鼎越開發董事長朱亞虎領銜威京集團高階主管，每人新台幣30萬元共計210萬元，匯入柯文哲指定的台灣民眾黨政治獻金專戶，作為柯文哲與沈慶京期約違背職務行賄前金。

檢廉懷疑，柯文哲明知增加過高、超過560%容積樓地板面積予京華城改建案涉違背法令，仍令前台北市副市長彭振聲主持都委會，用各種手段，多次召集都委會，促成京華城改建案擴增到840%容積樓地板面積。沈慶京之後涉嫌交付1500萬元給柯文哲，作為部分賄賂。

北檢8月底起指揮法務部廉政署、法務部調查局陸續發動數波搜索約談，並聲請羈押柯文哲、彭振聲、沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、應曉薇助理吳順民、朱亞虎與前台北市長辦公室主任李文宗等人獲准。

由於柯文哲的羈押期限將至，檢察官於10月25日向北院聲請延押。北院認為，柯文哲涉犯貪污治罪條例，犯罪嫌疑重大，所犯為5年以上有期徒刑之罪，有事實足有湮滅證據、勾串共犯證人及逃亡之虞，11月1日裁定延長羈押2個月。柯文哲的律師於11月11日表示，柯文哲決定不抗告。（編輯：戴光育）1131113

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