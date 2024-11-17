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北市公車追撞1死15傷 女子過馬路遭波及傷重不治

2024/11/17 12:12（11/17 12:34 更新）
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台北市中正區喜來登飯店前17日上午發生死亡車禍，停等行人的大都會客運遭後方大有巴士追撞，造成1名女行人被捲入車底送醫不治，另司機、乘客等15人受傷。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 113年11月17日
台北市中正區喜來登飯店前17日上午發生死亡車禍，停等行人的大都會客運遭後方大有巴士追撞，造成1名女行人被捲入車底送醫不治，另司機、乘客等15人受傷。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 113年11月17日
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（中央社記者黃麗芸台北17日電）北市喜來登飯店前今天發生死亡車禍，停等行人的大都會客運遭大有巴士追撞後，撞上走在斑馬線上的女子，導致女子傷重送醫不治，另有司機、乘客等15人受傷，包括8名泰國遊客。

警方初步調查，這起事故排除酒駕因素，初步了解應為大有巴士謝姓女駕駛疑未注意車前況，追撞前方大都會客運而釀禍，詳細肇事原因仍待後續調查釐清。

北市警消上午9時許獲報，指中正區忠孝東路、鎮江街口（喜來登飯店前）發生公車追撞事故，造成1名女行人受困公車車底，立即派5輛消防車、3輛指揮車、1輛器材車、18輛救護車和59人到場救援。

警消初步了解，案發時大都會客運駕駛54歲陳男正停等待前方2名行人通過，不料遭後方23歲謝女所駕駛的大有巴士撞上，導致大都會客運前衝輾壓其中1名50歲林姓女行人，再波及停等紅燈的55歲蕭男所駕駛的計程車 。

林姓女行人遭捲入大都會客運車底受困，警消緊急動用機具協助脫困，救出時已因傷重無呼吸心跳，立即送台大醫院搶救，但仍宣告不治。

這起事故還造成大都會公車駕駛陳男、大都會公車12名乘客和大有巴士2名乘受輕傷，都意識清楚，分送台大醫院、馬偕醫院、中興醫院、國泰醫院和仁愛醫院治療。（編輯：蕭博文）1131117

大有巴士（藍色車身）和大都會客運（綠色車身）17日在北市中正區喜來登飯店前與1輛計程車發生3車碰撞事故波及斑馬線上行人。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 113年11月17日
大有巴士（藍色車身）和大都會客運（綠色車身）17日在北市中正區喜來登飯店前與1輛計程車發生3車碰撞事故波及斑馬線上行人。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 113年11月17日
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