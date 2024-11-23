台14線機車與水泥車事故 無照17歲少年雙載2死

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（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）17歲蔡姓少年今天無照騎機車載17歲朱姓少年，行駛台14線往仁愛鄉霧社方向，與同向混凝土攪拌車碰撞，朱男頭部遭輾當場死亡，蔡男送醫搶救不治；攪拌車潘姓駕駛無酒駕。

省道台14線指標73公里處、仁愛鄉人止關路段，今天發生混凝土攪拌車與機車事故，機車騎士與乘客遭輾，其中1人當場死亡、1人送醫不治，由於適逢假日，不少人前往清境地區、霧社、合歡山等地，台14線交通流量很大，為處理事故，台14線車流一度嚴重回堵。

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警方初步調查，在台中市求學、非南投縣籍的17歲蔡姓少年騎機車載17歲朱姓少年，中午行經台14線人止關路段，疑因超車不慎，與同向混凝土攪拌車發生事故，乘客朱男頭部遭水泥車輾過當場死亡，騎士蔡男下半身嚴重出血，送至台中榮民總醫院埔里分院搶救不治。

警方表示，混凝土攪拌車53歲潘姓駕駛無酒精反應，後續依死者身分持續聯繫家屬製作筆錄，預計明天報請南投地方檢察署檢察官相驗，全案將依過失致死罪嫌法辦；有關機車車主身分、蔡男與朱男雙載前往何處、詳細肇事原因等，待進一步釐清。（編輯：郭諭儒）1131123