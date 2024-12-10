馬姓港商涉台北塔掏空案 傳被宣告破產檢調釐清

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（中央社記者謝幸恩台北10日電）台北天空塔開發商碩河被檢舉遭掏空逾10億元，檢調已約談邱姓副董事長後請回。媒體報導馬姓香港籍董事在香港被宣告破產，北檢表示，馬男為背信罪被告，持續調查釐清相關疑點。

媒體報導指出，由碩河主導、投資開發規模超過200億元的台北市最新地標台北天空塔The Sky Taipei，預計今年底完工，成為僅次台北101的信義區第2高樓，整起開發案遭檢舉涉嫌掏空逾新台幣10億元。

報導指出，碩河副董事長邱姓男子被控挪用增資款償還馬姓香港籍董事的個人債務，並疑將台北天空塔產權質押給中國券商，讓券商藉由執行債權名義列席碩河所有會議，形同中資介入碩河經營權，規避投審會審查。

台北地檢署接獲檢舉後為保全證據，今年1月間即指揮法務部調查局台北市調查處兵分4路搜索，並以被告身分約談邱男及1名證人說明，訊後將2人請回。此外，邱男已被檢方限制出境、出海。

碩河當時發出聲明表示，目前營運一切正常，將全面配合檢調作業，對涉案人員也絕不包庇。

針對今天媒體報導，馬姓董事日前在香港遭債權人香港女富商聲請破產，今年11月間經香港法院宣告破產，法院將指派接管人接管其資產。

對此，北檢表示，馬男目前為刑法背信罪被告，其被檢舉涉及掏空案的部分，仍在持續調查中，積極掌握及釐清相關案情疑點。（編輯：張銘坤）1131210