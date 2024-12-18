高雄柴山阿朗壹碉堡遭塗鴉破壞 警逮2嫌送辦

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（中央社記者洪學廣高雄18日電）高雄柴山阿朗壹碉堡近日遭不明人士塗鴉，警方調閱數百支監視器畫面追查鎖定鍾姓和胡姓男子，13日在桃園和高雄將2人拘提到案，全案依毀損罪及違反國家公園法送辦。

高雄市政府警察局鼓山分局上月24日接獲民眾報案，柴山阿朗壹步道廢棄碉堡牆面出現多處塗鴉破壞，警方報請高雄地檢署寒股檢察官陳建烈指揮偵辦。經調閱周邊數百支監視器畫面，鍥而不捨逐一過濾畫面，發現2名男子11月18日下午駕車抵達柴山，趁碉堡無人管理之際，以攜帶的噴漆罐進行塗鴉破壞。

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專案小組鎖定21歲鍾姓及胡姓男子涉案，12月13日中午11時許分別在桃園市、高雄市將2嫌拘提到案，並於鍾嫌住處查獲7罐噴漆。2人對犯行均供認不諱，全案依涉嫌刑法毀損罪及違反國家公園法移送高雄地檢署偵辦。

鼓山分局呼籲，隨意塗鴉破壞公共設施，不僅影響景觀，還可能觸犯刑法毀損罪，最高可處2年有期徒刑，切勿以身試法。也提醒民眾共同維護自然與文化資產，如發現不法行為，應立即通報警方，共同守護柴山美麗風貌及社會秩序。（編輯：謝雅竹）1131218