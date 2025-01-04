高雄少年無照駕駛肇事害工程師癱瘓 判賠718萬

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（中央社記者洪學廣高雄4日電）高雄吳姓高中生跟朋友借車無照開車，卻在行經小港區撞癱蘇姓台電工程師，致癱瘓近2年。蘇男提告求償800萬，法官認為吳姓高中生應負賠償責任，判賠718萬，可上訴。

高雄地方法院簡易庭審理時，吳姓少年和家屬並未出庭，出借自小客車的林姓男子供稱並不認識吳姓少年，當時是把車借給陳姓友人，也不明白為何是吳姓少年開車，據此主張自己應無責。

合議庭認為，因林男並非是借車給吳姓少年，也沒其他證據證明允許無照駕車，據此認定其無賠償責任免賠。此事故是因吳姓少年駕車未禮讓直行車先行即貿然右轉，駕車行為自有過失，自應負損害賠償責任，因此吳姓少年和其家屬應負蘇男工作損失、醫藥費、看護費、精神撫慰金等，共需賠償新台幣718萬多元，可上訴。

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判決指出，17歲吳姓少年民國111年4月3日晚間11時許無照駕駛借來的自小客車，但在行經高雄小港區沿海一路及漢民路口時，準備右轉漢民路行駛，但卻未注意後方蘇姓騎士，致蘇男閃避不及撞上人車倒地，受右側硬腦膜下血腫伴蜘蛛膜下腔出血、顱骨骨折、顏面右足擦挫傷、水腦症、左側第三腦神經損傷、疑似腦損傷引起類巴金森氏症等傷害。

蘇男受傷後住院許久，更需請看護長達514天，蘇男認為對方無照駕駛應負過失責任，據此向駕車的吳姓少年和借車的林男提告求償800萬元。（編輯：謝雅竹）1140104