加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
勞保投保上限逾8年未調 300多萬人面臨高薪低報
首頁 / 社會

高雄少年無照駕駛肇事害工程師癱瘓 判賠718萬

2025/1/4 14:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄4日電）高雄吳姓高中生跟朋友借車無照開車，卻在行經小港區撞癱蘇姓台電工程師，致癱瘓近2年。蘇男提告求償800萬，法官認為吳姓高中生應負賠償責任，判賠718萬，可上訴。

高雄地方法院簡易庭審理時，吳姓少年和家屬並未出庭，出借自小客車的林姓男子供稱並不認識吳姓少年，當時是把車借給陳姓友人，也不明白為何是吳姓少年開車，據此主張自己應無責。

合議庭認為，因林男並非是借車給吳姓少年，也沒其他證據證明允許無照駕車，據此認定其無賠償責任免賠。此事故是因吳姓少年駕車未禮讓直行車先行即貿然右轉，駕車行為自有過失，自應負損害賠償責任，因此吳姓少年和其家屬應負蘇男工作損失、醫藥費、看護費、精神撫慰金等，共需賠償新台幣718萬多元，可上訴。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

判決指出，17歲吳姓少年民國111年4月3日晚間11時許無照駕駛借來的自小客車，但在行經高雄小港區沿海一路及漢民路口時，準備右轉漢民路行駛，但卻未注意後方蘇姓騎士，致蘇男閃避不及撞上人車倒地，受右側硬腦膜下血腫伴蜘蛛膜下腔出血、顱骨骨折、顏面右足擦挫傷、水腦症、左側第三腦神經損傷、疑似腦損傷引起類巴金森氏症等傷害。

蘇男受傷後住院許久，更需請看護長達514天，蘇男認為對方無照駕駛應負過失責任，據此向駕車的吳姓少年和借車的林男提告求償800萬元。（編輯：謝雅竹）1140104

#高雄地方法院
#無照駕駛
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：