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行政執行署聯合拍賣會 國庫進帳逾1.9億元

2025/1/8 08:44
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（中央社記者謝幸恩台北8日電）法務部行政執行署表示，春節前各分署昨天同步舉行全國123聯合拍賣會，賣出虛擬貨幣、汽車及多筆土地，總計進帳新台幣1億9343萬9342元。

行政執行署發布新聞稿指出，各分署的不動產拍定金額總計1億9016萬8324元，其中拍定金額最高者是台北市大安區瑞安段一小段的土地，因義務人欠稅2億餘元而拍賣，由台北分署以8370萬元拍定。

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行政執行署指出，此次聯合拍賣會也拍賣許多檢察機關囑託執行變價的物件，其中以高雄地檢署囑託高雄分署拍賣詐騙集團「真善美互助聯誼會」遭沒收的鳥松區土地，以1438萬8000元拍定，彰顯執行機關與檢察機關打詐的決心。

行政執行署指出，拍賣所得將全部挹注國庫，全國123聯合拍賣會於每月第「1」個星期「2」下午「3」時舉行，民眾可上行政執行署網站查詢，或瀏覽各分署官網及臉書（Facebook）訊息，隨時掌握最新拍賣資訊。（編輯：李亨山）1140108

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