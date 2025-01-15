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機車闖紅燈擦撞高雄輕軌 騎士肇逃警追查開罰

2025/1/15 19:47
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（中央社記者洪學廣高雄15日電）高雄一輛機車今天行經三民區輕軌路口時，闖紅燈擦撞輕軌肇事逃逸。警方到場初判無人受傷，但騎士闖紅燈肇逃部分將會製單舉發，目前已鎖定肇事車輛掌握身分，將通知到案。

高雄市政府警察局三民二分局表示，一輛機車下午近4時沿九如一路東往西方向，直行至大順二路輕軌路口處時違規闖紅燈，並與25歲施姓男子駕駛的輕軌列車擦撞，但機車騎士倒地後並未留在現場等候警方處置，而是再度騎車離去，現場無人受傷。

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警方到場處理測繪排除交通障礙，初步研判為機車駕駛違規闖紅燈，將依違反道路交通管理處罰條例處新台幣1800元以上、5400元以下罰鍰，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。另騎士肇事後未停留現場逕行駛離，違反道路交通管理處罰條例，可處1000元以上、3000元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

警方表示，因輕軌屬於大眾捷運系統範疇，發生交通事故影響通行順暢甚鉅，目前警方已鎖定肇事車輛並掌握駕駛身分，將通知到案說明，後續將依刑法第184條第3項過失妨害舟車行駛安全罪嫌函請高雄地檢署偵處。（編輯：謝雅竹）1140115

#肇逃
#高雄市政府警察局
#高雄輕軌
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