高雄公車追撞3車 印尼籍騎士捲車底重傷命危

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（中央社記者張已亷高雄11日電）鍾姓公車司機今天行經高雄路竹區一處路口時，不明原因追撞前方一部汽車後，再往前滑行撞擊2台微電車，造成努姓印尼籍女電車騎士卡在公車車底、胸部受創命危送醫，事故原因待釐清。

高雄市政府警察局湖內分局警員指出，57歲鍾男下午5時許駕駛公車沿路竹區中山路由南往北行駛，行經中山路及保民路口時，先追撞前方60歲王姓男子駕駛車輛後，再往前撞擊2台分別由28歲胡姓越南籍男子及38歲努姓印尼籍女子騎乘的微電車。

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警方表示，事故造成努女卡在公車車底，由救難人員協助脫困，經人員初步檢傷發現努女胸部受創、現場OHCA（到院前心肺功能停止），經緊急處置後送醫救治，另駕駛經檢測均無酒精反應，胡男則受擦挫等傷。

警方指出，已派員完成現場測繪及蒐證，將進一步調查事故肇因與責任歸屬，呼籲機慢車騎士切勿行駛在大型車左右兩側附近，與大型車併行時應保持2公尺以上間距，以確保自身安全。（編輯：謝雅竹）1140311