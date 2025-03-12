國3彰化段聯結車故障停槽化線遭撞 駕駛輕傷送醫

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（中央社記者鄭維真彰化縣12日電）駕駛台中市環保局車輛的簡姓男子，今天凌晨行經國道3號南向彰化系統路段，疑操作不當撞上因故障停在槽化線的聯結車，造成聯結車駕駛受傷送醫，全線車道封閉約1小時後排除。

國道3號南向196.4公里彰化系統路段凌晨3時10分左右，發生環保局車輛及聯結車事故，彰化縣消防局獲報派員到場，2名駕駛皆未受困，聯結車李姓駕駛受輕傷、意識清楚，由救護人員處置後送醫治療。

國道公路警察局第七公路警察大隊初步了解，48歲李姓男子駕駛聯結車，自述故障停在槽化線檢查車輛，後方駕駛台中市環保局車輛的51歲簡男疑操作不當，撞上聯結車車尾，再撞內側護欄。

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因2車均須拖吊及清掃路面，全線車道封閉約1小時，有關詳細肇事經過及肇因研判仍待國道警察釐清。

國道第七大隊呼籲，車輛如發生故障，應盡量滑行至路肩，並於後方50公尺以上擺設警告標誌，若在車道上須於後方100公尺以上，人員站至護欄外或車輛前方適當距離待援。（編輯：郭諭儒）1140312