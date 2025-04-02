貨櫃車桃園交流道翻覆 駕駛手腳擦挫傷送醫

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（中央社記者吳睿騏桃園2日電）國道公路警察局今天表示，一輛半聯結車上午行經國道1號南向桃園交流道環道入口，疑似因操作不當，導致車輛側翻並擦撞入口環道護欄而肇事，車上載運貨櫃掉落，駕駛擦挫傷送醫。

國道公路警察局第一公路警察大隊分隊長陳柏安接受媒體聯訪表示，勤務指揮中心於11時17分許接獲通報，國道1號桃園交流道南向環道入口內，有一輛營業半聯結車（貨櫃車）翻車事故，立刻調派巡邏車前往處理，警消到場後駕駛1人已脫困，隨後送醫診治。

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陳柏安說鄒姓男子（44歲）駕駛營業半聯結車，行經國道1號桃園交流道南向環道入口，疑似因操作不當，導致車輛側翻並擦撞到入口環道護欄而肇事，車上載運貨櫃掉落，幸好鄒姓駕駛依規定繫上安全帶僅手腳擦挫傷，送醫後無大礙，警方酒測未有酒精濃度反應，至於詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

國道公路警察局呼籲用路人，應遵守交通規則，行經匝道應放慢車速，開車時也不要分心處理其他事物，不論前後座乘客均應繫妥安全帶，以維護乘車安全。（編輯：張銘坤）1140402