高雄輕軌疑遭違規機車擦撞 幸無人傷已恢復載客

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（中央社記者林巧璉高雄3日電）高雄輕軌今天中午12時16分從C30科工館站開往C29樹德家商站，途中在鐵道一街疑遭違規機車擦撞，所幸乘客、機車駕駛均無受傷；經警方採證，事故10分鐘後列車恢復載客。

高雄捷運公司透過文字訊息表示，輕軌列車在12時許於逆行方向，由C30科工館站往C29樹德家商站途中，行經鐵道一街口遭機車擦撞，駕駛立刻緊急停車，停妥列車後安撫車上旅客並回報行車控制中心。

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高捷公司表示，此次事故初步判斷，輕軌列車為綠燈通行狀態，機車疑似交通違規穿越馬路，與列車發生輕微擦撞；車上旅客及機車駕駛均無受傷，經檢查列車無明顯車損，車上旅客清車後，返回車站搭車或改他其他交通工具，經警方到場採證後，列車在12時26分繼續載客。

高捷說明，如經警方確認為機車違規，將針對列車毀損狀況及人力動員進行求償。高雄市捷運工程局與高捷公司呼籲所有用路人，行經輕軌運行路段，應減速慢行並遵守相關交通號誌指引，切莫投機違規搶快，以免發生事故。（編輯：陳仁華）1140403