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國1聯結車撞緩撞車釀1死1傷 道路一度全線封閉

2025/4/8 19:42（4/8 20:01 更新）
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國道1號南向69.9公里處楊梅路段8日下午發生車禍，由林姓男子駕駛的營業半聯結車，不明原因撞擊外側路肩的施工緩撞車後再推撞前方2車，事故共造成1死1傷。（國道公路警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 114年4月8日
國道1號南向69.9公里處楊梅路段8日下午發生車禍，由林姓男子駕駛的營業半聯結車，不明原因撞擊外側路肩的施工緩撞車後再推撞前方2車，事故共造成1死1傷。（國道公路警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 114年4月8日
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（中央社記者吳睿騏桃園8日電）國道公路警察局表示，國道1號南向楊梅路段今天下午一輛營業半聯結車，追撞施工緩撞車，又波及另外2車，造成1死1傷，道路一度封閉，目前現場已排除，詳細肇責待查。

第二公路警察大隊接受媒體聯訪表示，下午4時21分，林姓男子駕駛營業半聯結車，在國道1號南向69.9公里處楊梅路段，疑因不明原因撞擊外側路肩由許男駕駛的自用大貨車（施工緩撞車），事故導致推撞前方康男駕駛的小客貨車及劉男駕駛的自小客貨車。

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第二公路警察大隊指出，72年次的施工緩撞車駕駛許男當場死亡、半聯結車駕駛林男受傷送醫，除林男及許男駕駛酒測值待測外，其餘駕駛人酒測值均為0，車禍現場於5時46分排除，現場車流逐步消化中，詳細原因有待調查，後續由楊梅分隊依規定處理。

第二公路警察大隊呼籲用路人，開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，以確保他人與自身用路安全。（編輯：郭諭儒）1140408

一輛營業半聯結車8日下午在國道1號南向楊梅路段，不明原因追撞1輛施工緩撞車並波及另外2車，造成1死1傷，道路一度封閉，目前現場已排除。（國道公路警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 114年4月8日
一輛營業半聯結車8日下午在國道1號南向楊梅路段，不明原因追撞1輛施工緩撞車並波及另外2車，造成1死1傷，道路一度封閉，目前現場已排除。（國道公路警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 114年4月8日
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