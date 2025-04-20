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重機噪音擾人 南投信義分局假日加強取締交通違規

2025/4/20 11:57
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（中央社記者吳哲豪南投20日電）常有民眾騎重機前往南投合歡山玉山等山區欣賞風景卻也產生噪音，南投警局信義分局假日進行大取締，舉發違規61件，超速有19件、無照駕駛11件，另通報噪音車召回檢驗6部。

南投合歡山等山區景點多，常有民眾騎乘重型機車上山欣賞風景，不過也產生噪音問題，南投縣政府警察局信義分局今天發布新聞指出，有民眾騎改造過的重型機車上山，噪音加上山區迴音，讓山上居民不舒服。

信義分局指出，他們在台21線新中橫公路、台16線等2條進入信義鄉山區主要幹道，規劃交通大執法，昨天動員警力91人次，執行15班次路檢稽查、測速照相勤務，並結合環保局、監理站聯合稽查。

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信義分局表示，分局舉發違規61件，其中超速有19件、無照駕駛11件、變更車身底盤4件、使用註銷牌照4件、車輛排氣當場檢測不合格3件、未繫安全帶14件、未戴安全帽3件、超載、逆向、任意駛出邊線各1件，另外通報召回檢驗6部噪音車。

信義分局說明，分局將持續針對民眾反映改裝噪音車輛常行駛區域或危險駕車路段加強巡查，加強取締各類交通違規行為。（編輯：張銘坤）1140420

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