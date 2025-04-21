助中企非法招募並研發 男一審遭判5月緩刑3年

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（中央社記者郭宣彣新竹縣21日電）香港銳成公司王姓負責人協助中國銳成非法在台招募研發人員，並將研發成果回傳，新竹地院認定損及國安，將王男依違反兩岸條例判刑5月、緩刑3年，並付保護管束。

判決書指出，中國銳成公司向姓負責人指示王男於台灣從事未經許可的業務活動，王男以香港銳成、台銳公司為掩護，在台招募人才，並領取中國銳成匯款薪資，共同從事IC設計研發等業務。

判決書表示，香港銳成所招攬員工，入職手續由中國銳成人資部門辦理，且需前往中國銳成接受教育訓練，在返台任職後，要以遠端連線至中國銳成公司工作站系統，進行相關資料參考或IC設計研發工作，研發成果提供給中國銳成。

判決書指出，另外，員工也需透過定期視訊或微信通訊軟體群組通訊等方式，與中國銳成人員開會、聯繫業務或回報工作進度，並得以中國銳成員工身分，參與年終尾牙及認購公司股份。

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法官審酌，王男未經主管機關許可，從事台灣未經許可的業務活動，影響主管機關對於中國地區營利事業管理，損及交易秩序及國家安全，實屬不該。

法官表示，將王姓負責人依兩岸人民關係條例非法為業務活動罪，處有期徒刑5月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應向公庫支付新台幣50萬元，並接受法治教育課程5場次。（編輯：李淑華）1140421