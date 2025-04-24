張綱維電子腳鐐違規遭羈押 最高法院駁回抗告確定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北24日電）遠東航空董事長張綱維涉掏空遠航，一審判決合計15年，加裝電子腳鐐防逃。二審認為他屢次科技監控違規涉逃亡，拘提到案後羈押。張綱維提抗告，昨天最高法院駁回，羈押確定。

全案緣於，張綱維被控侵占遠航公司款項，並藉由合庫遠航貸款案將樺福集團旗下公司本息移轉給遠航等。

一審台北地方法院依業務侵占、背信、違反商業會計法、民用航空法等罪，判處張綱維不得易科罰金部分應執行14年徒刑，得易科罰金部分1年徒刑。

一審宣判後，針對張綱維的強制處分召開調查庭；合議庭認定，張綱維獲判重刑，逃亡可能性大增，須加強防逃機制，裁定張綱維加裝電子腳鐐，且不得接近機場、港口、海岸線，但到派出所報到的次數改為每週三報到1次。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審審理期間，合議庭接獲科技監控中心通報張綱維屢次科技監控違規，4月2日拘提張綱維到庭訊問。

合議庭認為，張綱維涉犯背信等罪嫌重大，審理期間接受科技設備監控，屢次違規，情節重大，有事實足認有逃亡之虞，為確保後續審理程序，有羈押必要，依刑事訴訟法規定，予以羈押。

透過 Google News 追蹤中央社

張綱維遭羈押後，其律師陳恆寬曾表示，張綱維開車載母親時途經漁港，但未在漁港逗留，無預備偷渡的行為；也因為照顧母親，曾延遲2分鐘聯繫監控中心，無惡意規避電子監控，依法提起抗告。

最高法院指出，經受理張綱維抗告後，認為原裁定無違誤，據此駁回，張綱維羈押確定。（編輯：林恕暉）1140424