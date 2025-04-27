車牌髒污查出無照駕駛開罰 男提告抗罰成功

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（中央社記者林長順台北27日電）張姓男子騎車因車牌髒污遭警攔查，員警另查出其無照駕駛開罰2萬4000元。張男不服，提起行政訴訟。法院認為員警攔查程序不合規定，無權後續查驗身分，判張男勝訴。可上訴。

判決指出，張姓民眾去年10月15日下午在台北市北投區騎車時，被員警以車牌髒污為由攔停檢查，員警以隨身電腦調查資料後，發現張姓民眾的機車駕照為註銷狀態，而且5年內無照駕駛2次以上，當場開單。新北市交通事件裁決處依道路交通管理處罰條例裁罰新台幣2萬4000元。

張姓民眾不服提起行政訴訟，他主張，自己並非通緝犯或犯罪嫌疑人，也沒有造成他人生命身體的危險，員警卻以車牌髒污為理由攔查取得個資，他的機車車牌號碼並無污損瑕疵，僅白色底牌些微髒污，並不影響車牌辨識效果。

張姓民眾認為，員警以非正當理由取得個資，高度侵害他的行動自由及隱私權，違反警察勤務條例警察臨檢權限，要求新北市交通事件裁決處撤銷他的罰單。

台北高等行政法院指出，依警察職權行使法第8條第1項規定，警察對於已發生危害或依客觀合理判斷易生危害之交通工具，得予以攔停，並要求駕駛人或乘客出示相關證件或查證其身分等措施。依相關判例，員警只要合理懷疑可能有危害發生或危害持續擴大，即可開單。

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北高行表示，經勘驗張姓民眾的機車照片後，發現車牌雖然略有髒污情形，但車牌號碼仍可清楚辨識，即使以監視器拍攝，也不會發生車牌號碼無法辨識的情形，僅憑機車的外觀，依客觀合理判斷難以認定屬於「易生危害之交通工具」，所以員警攔查過程，並不符合警察職權行使法第8條第1項規定要件。

北高行認為，本件員警攔查張姓民眾機車的過程，違反警察職權行使法規定，造成後續無權要求張姓民眾出示相關證件或查證其身分的結果，不應賦予證據能力，原處分於法有違，判決張姓民眾勝訴，可上訴。（編輯：吳素柔）1140427