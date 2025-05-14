創法拍動產最高價 粉色鑽表3900萬得標

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（中央社記者吳哲豪台中14日電）行政執行署台中分署今天舉辦法拍活動，其中1隻從跨境詐騙集團扣下的粉紅鑽表，由1名男子以3900萬得標買下，創下行政執行署法拍動產最高價，得標男子則說，買下鑽表打算自用。

台中檢警日前查出，詐團幹部廖姓女子長期滯留海外，以感情詐騙3名美籍被害人新台幣1億7000多萬元，廖女返台時落網，透過台美司法互助、台籍檢察官赴美訊問共犯後，中檢將廖女與共犯2人起訴，而檢方也將廖女遭查扣的鑽表、鑽戒等物品，委由法務部行政執行署台中分署拍賣。

台中分署今天下午舉辦法拍活動，廖女的鑽表成為焦點；負責拍賣的主任執行官先說明，所要拍賣的粉色鑲鑽腕表，藍水晶底蓋有凹痕，缺了2個墊片，不過經確認可送原廠維修，而鑽表網路行情約3300多萬元，今天有設定不公開底價。

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拍賣一開始，有民眾先喊出1200萬元，隨後有民眾跟進加價，拍賣價一路喊到3000萬元，最後由1名身穿白衣的男子以3900萬得標，也創下行政執行署拍賣動產以來最高紀錄。

買下鑽表的白衣男子面對媒體詢問，僅透露買下鑽表是自己要使用，對於本身從事的行業等則低調避談，男子和行政執行署人員確認身分等個人資料後就離開拍賣會場。（編輯：張銘坤）1140514