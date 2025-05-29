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指侯友宜凱旋苑坑殺學生 民進黨8人獲不起訴

2025/5/29 11:24（5/29 11:33 更新）
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民進黨立委林楚茵。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北29日電）新北市長侯友宜不滿民進黨立委林楚茵8人於總統大選期間以開記者會等方式，指控侯友宜家族凱旋苑坑殺學生賺暴利，提告違反總統副總統選罷法等罪。北檢今天將8人不起訴處分。

侯友宜提告指出，民進黨立委林楚茵、吳思瑤、時任立委參選人何博文於民國112年12月27日在民進黨中央黨部召開線上記者會，指控時任國民黨總統參選人侯友宜將「凱旋苑」門牌拆成99個以上，意圖逃稅及收取高額租金坑殺學生、與文化大學簽立不平等租賃契約等。

前民進黨立委段宜康於112年12月26日在臉書貼文，指控凱旋苑為侯友宜家族營利事業。

另外，時任民進黨秘書長許立明、副秘書長黃建嘉、楊懿珊、民進黨台南市黨部主委潘新傳於112年12月底，在台南市新營區某大樓外牆懸掛廣告看板，指控「包租侯擁有103間套房，一年從學生身上狠賺2000萬」等語。

侯友宜委託律師提告時任民進黨總統參選人賴清德，以及林楚茵等8人刑法加重誹謗罪及總統副總統選罷法等罪。由於賴清德為現任總統，北檢依憲法第52條「刑事豁免權」規定，將案情暫行簽結。

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檢方調查後發現，「凱旋苑」確實屬於侯友宜配偶任美鈴擔任負責人的又昱公司所有，興建之初即有99戶門牌，且其中98戶於113年7月1日前均免徵房屋稅。「凱施苑」租金確實有每年調漲5%，且營業稅是約定由中國文化大學負擔。

檢方認為，被告等人所提出的質疑均非全然憑空杜撰而無所本，所述內容均對侯友宜擔任總統適格與否等可受公評事項的「意見表達」，並未逾越合理範圍，因此認為林楚茵等8人罪嫌不足，予不起訴處分。（編輯：方沛清）1140529

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