被控收中國資助滲透 台共產黨主席林德旺獲判無罪

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（中央社記者林長順台北9日電）台灣人民共產黨主席林德旺、副主席鄭建炘，被控收受中國資助財物、新冠肺炎試劑，企圖影響台灣選舉、宣揚共產理念，遭北檢依反滲透法起訴，北院今天判處林德旺、鄭建炘等被告無罪，可上訴。

台北地方法院目前尚未公布判決理由，台北地檢署表示，待收到判決理由後，再研議是否上訴。

北檢起訴指出，林德旺曾任國民黨中央委員及大陸台商黨代表，民國95年頻繁往返兩岸經商，先後設立數個兩岸交流團體，105年遭國民黨開除黨籍，改以無黨參選台南立委失利，隔年成立台灣人民共產黨並任黨主席迄今。

檢方調查，林德旺為求中國資助他經商，106年起以台灣人民共產黨主席身分，在中國接觸多名國台辦政黨局等官員。林德旺多次邀請國台辦官員來台，或由他率團赴中接受招待，其中林德旺與國台辦政黨局官員胡春光持續連繫超過10年。

檢方查出，林德旺於107年間受胡春光、雲南省台辦官員指示參選台南市議員，111年提名副主席鄭建炘參選台北市議員。

檢方指出，林德旺於競選期間收受國台辦提供的新台幣3萬元、美元1萬元及4700劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）抗原檢驗試劑，於美國前眾院議長裴洛西來台時辦理20多場陳抗，事後發放每名走路工500元與檢驗試劑未遂。

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此外，林德旺於111年間擔任中國「山東政報傳媒有限公司」的台灣中心總顧問，以推動兩岸交流為名，卻暗中從事對台統戰文宣工作。

檢方認為，林德旺、鄭建炘被滲透期間長達10餘年，到案後矢口否認犯行，避重就輕，犯後態度不佳，依違反公職人員選舉罷免法、反滲透法提起公訴，並建請法院從重量刑。（編輯：張銘坤）1140609