李杜軒改善體能與打擊 明年目標整季在一軍

（中央社記者李晉緯桃園9日電）隨日職羅德與中職桃猿打交流賽的台灣選手李杜軒表示，今年下半季在體能、打擊上做了補強，明年目標是「希望整季都在一軍」。

中華職棒Lamigo桃猿和日本職棒千葉羅德的交流賽，今天起在桃園國際棒球場進行3連戰，羅德陣中李杜軒、陳冠宇兩名台灣選手格外受到關注。

這次回到台灣出賽，李杜軒並未被賦予特殊任務，他說「就是隨時做好準備」，但很期待能在台灣比賽。

2007年進到日職軟銀，2015年右膝動刀，隔年和球隊改簽育成選手合約，但仍在季末收到戰力外通告，2017年參加中職季中選秀卻意外未獲青睞，今年在接受測試後被羅德簽下，獲得重返日職的機會。

終於回到日職，李杜軒對自己今年的表現並不滿意，他表示，自己上半季體能有點跟不上，也有些傷勢問題，但下半季補強體能與打擊，「改變了蠻多的」。

李杜軒提到，下半季的打擊動作，在下半身運用、重心的維持上都有改變，也改用以前沒用的開放式打擊，「感覺比以前好很多」。

在球季結束後，李杜軒期盼利用這3場交流賽的機會維持狀態，交流賽結束後會留在台灣自主訓練，也有機會和柳田悠岐、郭嚴文等人到沖繩訓練，希望明年能整季待在一軍，並為球隊做出貢獻。（編輯：陳怡璇）1071109