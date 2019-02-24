HBL男子組松山吞3連敗 光復隊史首闖四強

（中央社記者黃巧雯台北24日電）光復高中今天在HBL高中男子組籃球聯賽八強賽迎戰松山高中，一掃前場被南山準絕殺陰霾，加上松山團隊命中率僅21%，光復終場以54比46勝出，隊史首度晉八強，就闖進四強。

尋求HBL高中籃球聯賽男子組3連霸的松山高中，在八強賽苦吞2連敗後，今天上半場得分效率不佳，33投中6，外線更是投9中1，全隊第一顆三分球還是章富溢上半場結束前的壓哨球，將比數追成24比27。

兩隊下半場上演拉鋸戰，但松山關鍵時刻屢屢出手未進，錯失逆轉超前的機會，全場77投中16，命中率僅21%，且僅投進2顆三分球，外線命中率不到一成，讓光復終場以54比46贏球，賞給松山3連敗，光復成為繼能仁家商後，第2支闖進四強的球隊，

光復高中教練陳定杰透露，賽前告訴球員，今天觀眾會比昨天多，要他們「享受比賽、放開來打」，而球員也頂住心理壓力，一掃前一場被南山準絕殺輸球的陰霾，拿下勝利。

光復第一次打進八強，就勇闖四強，陳定杰指出，賽前可能沒人看好光復晉級，但他認為關鍵在於球員堅定信念、永不放棄的精神。

另一場比賽，由能仁家商出戰南山高中，能仁全場從領先到被超前，但在倒數1秒時，靠著王翊帆上籃得手，硬是將比數扳成79比79，將戰局逼入延長賽。

能仁延長賽靠著王翊帆、林彥廷聯手，最多領先8分，而南山仍不放棄、持續追分，將比分追成92比93，但最後關鍵時刻發生失誤，反觀能仁把握延長賽尾聲6罰中5，終場以98比92贏球。

能仁高錦瑋拿下全隊最多31分，而丁冠皓則繳出11分、13籃板、9助攻，準大三元的成績。

HBL高中籃球聯賽男子組八強賽明天進入最後一天賽程，剩餘兩張四強門票將由南山、高苑工商、松山高中3隊爭奪。

根據目前八強戰況推估，若光復明天輸給能仁，南山便可晉級，而尋求衛冕的松山若要晉級，天助還得自助，除了明天需靠著南湖高中擊敗高苑外，與南山的壓軸戰，也得搶下勝利。（編輯：陳俊碩）1080224