曹純玉東馬飆出好成績破全國 謝花媽加油

台灣「馬拉松寶貝」曹純玉3日在東京馬拉松飆出好成績，打破台灣女子馬拉松全國紀錄。她感謝男友教練陳囿任，也感謝總統府秘書長陳菊在路旁為她大聲加油。（羊角姐妹神秘加油團提供）中央社記者楊明珠東京傳真 108年3月3日

（中央社記者楊明珠東京3日專電）台灣「馬拉松寶貝」曹純玉今天在首度參加的東京馬拉松飆出好成績，打破台灣女子馬拉松全國紀錄。她除了感謝男友教練陳囿任外，也感謝總統府秘書長陳菊為她大聲加油。

第13度舉辦的東京馬拉松（東馬）今天上午在攝氏5.7度的低溫雨天中登場，共有3萬8000人起跑。長跑女將曹純玉以2小時36分14秒的成績在女子準菁英組總排名奪冠，打破高懸近15年的女子馬拉松全國紀錄，也達到世界錦標賽參賽標準，明年東京奧運門票也可能得手。

中華民國田徑協會收到捷報後，立刻表示田協理事長將頒4萬元獎金以資鼓勵。

曹純玉受訪時表示，這次是她第10次跑全馬，第一次跑東馬，之前的海外賽曾參加洛杉磯和去年中國重慶馬拉松，2018年她以2小時45分12秒，破個人紀錄18分鐘。暌違11個月，這次在東馬刷新個人紀錄9分鐘，她認為是她的男友教練陳囿任領跑有方。

人稱「花媽」的陳菊為了幫參加競速輪椅賽的高雄石化氣爆傷者、「羊角姐妹」林黛甄、陳姿予加油打氣，特別組一支「羊角姐妹神秘加油團」到東京。今天東京馬拉松賽中，她在中間點21.0975公里處為台灣選手加油。

晚間，曹純玉在臉書上寫著：「感謝花媽特地前來加油！而且喊的超大聲，使我跟古人（陳囿任）都動力滿滿。」

曹純玉表示，今天賽前覺得兩條腿都有抽筋的前兆，小腿肚有點不舒服的感覺，加上天氣又冷，有些路段風很大，且上下坡起伏，過程中陳囿任提醒她公里數，要注意路況、拿水等。

她說，進終點時不知自己成績破台灣女子馬拉松紀錄，原以為會落在2小時38分左右。過程中陳囿任幫她計算時間，最壞打算是2小時38分或2小時39分，可小破全國紀錄，結果進終點是2小時36分，這成績讓她感到很開心，而且能和陳囿任一起進終點，更是開心，因為陳囿任很貼心帶領她跑。

她說，今天如果不下雨，或許能拿到更好的成績。

陳囿任表示，上屆奧運的統一標準是2小時45分，東馬的成績可以算入紀錄，但東京奧運還沒決定採用成績制還是積分制，這兩項曹純玉都已達標。

有「長跑甜心」封號的張芷瑄是世界大學運動會國手，今天以2小時46分33秒的成績刷新自己的紀錄。她說，上次最佳成績是2016年9月參加德國柏林馬拉松，中間參加了幾場全馬，但成績都差一點，未破紀錄，這次刷新自己紀錄5分多鐘，感到很開心。

張芷瑄說，沒料到今天天氣這麼差，一起跑就是風加雨，冷風吹得手腳幾乎沒知覺，這樣的天氣很難熱身，而且還要提早到起跑點集合，原本很擔心身體會失溫，幸好熬過來了。

張芷瑄的男友陳秉豐也是世大運國手，這次因為腳傷無法跑完全程，以領跑身分陪女友跑了一小段路。

本屆東京馬拉松比賽結果，男子組由衣索比亞選手Legese Birhanu以2小時4分48秒的成績奪冠，日本人選手成績最佳的是跑出2小時10分21秒成績的中央大學4年級學生堀尾謙介，排名第5。

去年10月在芝加哥馬拉松賽事中以2小時5分50秒刷新日本男跑者紀錄的大迫傑今天跑到29公里處就棄權了。他說，冷到身體幾乎凍僵了。

女子組由衣索比亞選手Aga Ruti以2小時20分40秒奪冠，日本女子選手成績最佳的是一山麻緒的2小時24分33秒，排名第7。（編輯：郭中翰）1080303

2019東京馬拉松3日開跑，長跑女將曹純玉（右2）以2小時36分14秒在女子準菁英組總排名奪冠，「長跑甜心」張芷瑄（左2）以2小時46分33秒刷新自己的紀錄。中央社記者楊明珠東京攝 108年3月3日

2019東京馬拉松是第13次舉辦，有3萬8000人參加，人數創新高。中央社記者楊明珠東京攝 108年3月3日