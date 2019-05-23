蝴蝶球投手陳楷升止血 華南少棒台中逆轉竹縣

（中央社記者楊啟芳台北23日電）華南金控盃全國少棒錦標賽今天在青年公園進行台中市對新竹縣的比賽，雖然台中市一開始處於落後，不過靠著蝴蝶球投手陳楷升壓制，以及第3局攻下大局，以9比3擊退新竹縣。

1局下新竹縣的羅際威敲2分打點安打，幫助球隊先馳得點，2局下新竹縣二壘有人時，范定榆再敲出二壘安打，帶有1分打點，取得3比0領先。

不過3局上台中市展開大反攻，江承恩獲保送後，王奕翔、郭宸安、吳承皓、陳楷升都有安打演出，加上對方失誤，一舉攻下5分，反倒以5比3取得領先。6局上台中市再得4分，終場就以9比3擊退新竹縣，明天將與台東縣進行B組敗部決賽，爭取進4強的機會。

台中市總教練劉睿成表示，雖然一開始落後，後來多製造上壘，有攻擊機會，小朋友才比較有士氣，表現愈來愈好，「雖然他們沒像花蓮、台東他們攻擊這麼有企圖心，但自信拉起來之後，就有大局」。

雖然台中市先發投手郭宸安僅投1局失3分，不過第2任投手陳楷升投3局，沒有被敲出安打，送出4次三振，沒有失分獲得勝投。劉睿成指出，陳楷升中間有壓制住對方打線，沒讓分數繼續被拉開，也相當關鍵。

劉睿成表示，陳楷升上六年級後勤練蝴蝶球，且球掉得很快，是快速二指蝴蝶球，為優勢之一，並說：「去年暑假球隊去美國移地訓練時，看到美國什麼樣類型的怪投都有，而且他們非常強調變速球，是要學習的地方。」

陳楷升則表示，當初是在跟爸爸丟球的時候，爸爸丟出蝴蝶球，看到就很想學，之後去問教練怎麼丟，練成之後，變成解決打者的武器之一，不過他認為，這場比賽蝴蝶球比較不穩。（編輯：張芷瑄）1080523