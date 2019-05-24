郭宸安打擊快腿發揮 台中市華南金控少棒晉4強

（中央社記者謝靜雯台北24日電）華南金控盃少棒賽，台中市隊B組敗部冠軍戰與台東縣隊交手，台中市投打發揮，2名左投有效壓制，開路先鋒郭宸安單場2安、雙盜壘戰術跑回保險分，台中以6比4拿勝、晉級4強賽。

108年華南金控盃少棒錦標賽B組敗部冠軍戰，今天在青年公園登場。台中市隊強碰台東縣隊，台中市隊2任投手陳柏宇、林丞宥發揮左投優勢，有效壓低失分，是球隊後半段能有機會搶分拿勝的關鍵之一。

今天兩隊一路緊咬，5局打完3比3僵持不下，台中市隊6局上半搶分，1人出局後王奕翔率先安打上壘，2人出局後郭宸安敲出關鍵安打，替球隊送回超前分，再靠著失誤、雙盜壘戰術，郭宸安替球隊多跑回1分保險分，陳楷升補上二壘打，送回球隊第6分。

台中市隊總教練劉睿成表示，台東縣的打擊很不錯，所以今天特別派出2名左投，希望可以有效壓制對手打線，2人也有完成教練團交代的任務，6局平手時球員展現搶勝企圖，想辦法上壘，郭宸安投球狀況雖然沒有調整到最好，但攻守跑有發揮優勢，幫助球隊搶分。

郭宸安為退役中職球星、現任台體大棒球隊客座投手教練郭勇志的兒子，也是球隊主力的投手之一，此次投球狀況還沒有調整到最好，今天比賽單場4打席敲出2支安打，選到一次保送，還替球隊跑回保險分。

郭宸安表示，此次盃賽前2場打擊狀況也不算好，但教練團幫忙特訓，微調揮棒動作，比賽後半段越打越順手，今天雙盜壘戰術替球隊跑回分數很振奮，他笑說：「很開心，希望可以拚國手」，爸爸郭勇志也鼓勵他在場上把自己的強項發揮到最好。

台中市隊順利晉級4強，接下來將與南投縣隊爭冠軍戰門票，劉睿成表示，「離目標（冠軍）又更近了一步」。（編輯：張芷瑄）1080524