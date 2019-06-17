伍祐城開轟又好投 華南青少棒台東與桃園爭冠

（中央社記者謝靜雯台北17日電）華南金控盃青少棒賽4強，台東縣隊伍祐城投打俱佳，首局敲3分砲、後援1.1局守成，率隊8比4擊敗澎湖，晉級冠軍戰；桃園市隊先發投手林孟佶完投7局，率隊6比2拿勝晉級冠軍戰。

108年華南金控盃全國青少棒賽，台東縣隊4強與黑馬澎湖縣隊交手，澎湖縣隊首局先拿1分，台東縣隊下半局靠著伍祐城3分砲、要回領先。澎湖縣隊2局再拿1分，台東縣隊2局下半靠著潘磊、黃劼希接連二壘打，林翰賢安打，單局再添2分。

比賽4局打完，台東縣隊5比3領先，台東縣5局再起攻勢，靠著安打、短打推進、韓碩恆適時安打，送回第6分，6局再靠著接連安打、失誤，多添2分保險分，順利拿下比賽勝利。

台東縣隊伍祐城曾在預賽飆出個人最快球速143公里，今天先發打第4棒、守左外野，首局開轟，6局敲出內野安打，總計4打數敲出2安，比賽後半段接手後援，總計投1.1局沒被敲出安打，投出2次三振、無失分，替球隊守住勝利。

桃園市隊4強與台中市隊交手，桃園市先發投手林孟佶用87球完投7局，僅被敲出2支安打，投出3次三振，失掉2分皆非責失分，有效壓制對手打線。

桃園市隊首局靠著保送、短打推進、接連安打、失誤，先攻下2分，2局再靠著接連3安、對手1次守備失誤再拿2分，3局呂東翰率先敲出三壘打，靠著失誤跑回全隊第5分，桃園市隊5局再靠著接連2支二壘打，多添1分保險分，拿下比賽勝利。

台東縣隊上屆比賽4強止步，拿下季軍，上一次晉級冠軍戰為106年，但冠軍戰不敵花蓮縣隊，桃園市隊為105年冠軍。台東、桃園明天冠軍戰交手，冠軍隊伍將取得U15亞洲青少棒錦標賽中華隊組隊權。（編輯：張雅淨）1080617