大谷翔平棒打菊池雄星 天使轟垮水手

（中央社西雅圖21日綜合外電報導）MLB天使的大谷翔平今天從高中學長、水手先發投手菊池雄星手中敲出長打，隊友全場4轟，加上剛從3A上大聯盟的皮特斯先發5局0失分，天使最終9比3擊敗水手。

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使今天客場挑戰西雅圖水手，讓同樣曾就讀日本花卷東高校的菊池雄星和大谷翔平有投打對決的機會。大谷翔平在5局上從菊池雄星手中敲出二壘安打，今天他有5打數2安打的表現。

菊池雄星今天投5局送出3次三振、1次保送，被打出兩支全壘打在內的9支安打，丟掉7分都是自責分，最終吞下這場比賽的敗投，本季戰績4勝7敗。

剛從3A被叫上大聯盟的皮特斯（Dillon Peters），今天同樣投5局，有4次三振、2次保送，被打4支安打無失分，拿下這場比賽的勝投，本季戰績2勝0敗，兩場勝投都是擊敗水手而來。

普侯斯（Albert Pujols）2局上從菊池雄星手中敲出的陽春全壘打幫助天使先馳得點，那是他本季第15轟；古德溫（Brian Goodwin）4局上再從菊池雄星手中轟出兩分砲，天使單局進帳4分，將領先拉開到5比0。

天使5局攻下2分，7上靠楚勞特（Mike Trout）陽春彈再添1分，水手則是到7下才有得分進帳。

8上加爾諾（Dustin Garneau）揮出陽春砲，天使9比1領先，水手9下得2分，最終天使9比3獲勝，在與水手3連戰中贏得2場比賽，明星賽後戰績7勝3敗。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1080722