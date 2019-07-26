迎戰世界盃男籃賽 6名NBA球員遞補美國家隊名單

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國男籃國家隊總監柯蘭基羅（Jerry Colangelo）今天宣布，美國職籃NBA的6名球員遞補進入美國隊訓練營名單，最終他們將在17名球員中選出12人參加中國舉辦的世界盃籃球賽。

這6人分別為芝加哥公牛楊恩（Thaddeus Young）、紐約尼克藍德爾（Julius Randle）、丹佛金塊普朗利（Mason Plumlee）、波士頓塞爾蒂克史瑪特（Marcus Smart）與布朗（Jaylen Brown），以及洛杉磯快艇哈洛（Montrezl Harrell）。

法新社報導，這6人將取代已退出訓練營名單的9名球員，加入帕波維奇（Gregg Popovich）擔任總教練的國家隊。美國男籃隊將在8月底前往中國，企圖達成世界盃男籃賽3連霸壯舉。

拒絕美國徵召的9人包括休士頓火箭哈登（James Harden）與高登（Eric Gordon）、洛杉磯湖人戴維斯（Anthony Davis）、克里夫蘭騎士勒夫（Kevin Love）、金塊米爾塞普（Paul Millsap）、 波特蘭拓荒者里拉德（Damian Lillard）與麥卡倫（C.J. McCollum）、費城76人哈里斯（Tobias Harris）、華盛頓巫師畢爾（Bradley Beal）。

柯蘭基羅表示：「我們今天加入的6名選手無論單憑自己本事或跟其他球員合作都是出色的球員，他們將參加世界盃國家隊訓練營。」

美國男籃隊訓練營將於8月5日至9日在拉斯維加斯進行，除了今天遞補的6人，參加訓練營的球員還有塞爾蒂克華克（Kamba Walker）與塔特姆（Jayson Tatum）、密爾瓦基公鹿密道頓（Khris Middleton）與羅培茲（Brook Lopez）、火箭塔克（P.J. Tucker）、爵士密契爾（Donovan Mitchell）等11人。

美國男籃隊8月16日將在加州安那罕（Anaheim）與西班牙隊進行熱身賽，隔天會選出參加世界盃的最終12名球員。（譯者：侯文婷/核稿：陳彥鈞）1080726