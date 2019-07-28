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一夜沉澱重拾心情 林書豪：我也是普通人

最新更新：2019/07/28 19:17
林書豪下午出席「JLIN DAY國泰夏日市集」活動，對於27日對外展露出脆弱的一面，他解釋，除了希望與大家分享外，希望能藉此鼓勵別人，並強調他也是「一個很普通的人」。中央社記者江明晏攝 108年7月28日
林書豪下午出席「JLIN DAY國泰夏日市集」活動，對於27日對外展露出脆弱的一面，他解釋，除了希望與大家分享外，希望能藉此鼓勵別人，並強調他也是「一個很普通的人」。中央社記者江明晏攝 108年7月28日

（中央社記者黃巧雯台北28日電）美國職籃NBA台裔球星林書豪昨晚出席活動，仍在自由市場等待機會的他，想到可能遭NBA放棄，不禁淚灑當場。他今天心情稍作平復，希望告訴大家，「我也是一個很普通的人」。

林書豪昨晚出席分享會，還在自由球員市場等待新合約的他，講到沉重處一度哽咽，感嘆自由球員市場對他是非常艱難的過程，「感覺好像NBA已經放棄我」。

經過一夜沉澱，林書豪今天下午出席「JLIN DAY國泰夏日市集」活動，對於昨天對外展露出脆弱的一面，他解釋，除了希望與大家分享外，希望能藉此鼓勵別人，並強調他也是「一個很普通的人」。

林書豪表示，從來不希望所呈現的形象是假的，「不只是打的好的時候，可以在大家面前說，我們打得好，希望打不好的時候，也可以面對大家。」

下個月即將滿31歲，林書豪期許自己可以更成熟。他認為，現在就是一步步走，不用擔心一、兩年後他在哪裡、會不會成功、會不會打得好，都不用想太多。

下午登場的「JLIN DAY國泰夏日市集」，也是林書豪這次台灣行最後一項的公開活動。他展開笑顏，不但走進攤位試吃鳥蛋、烤飯糰、芒果冰等各式小吃，並直呼「很好吃、很有味道」，還大方地與粉絲們拍照、玩遊戲，擄獲不少粉絲的心，不時有粉絲在一旁大聲為他加油。

林書豪結束下午行程後，隨即搭機前往上海，預計明天將出席中國男子籃球職業聯賽（CBA）選秀會，也大方祝福參加選秀的吳永盛能被選中。（編輯：屈享平）1080728

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