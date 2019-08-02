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U12複賽戰墨西哥 中華隊郭宸安先發

最新更新：2019/08/02 20:34

（中央社記者謝靜雯台南2日電）U12世界盃棒球賽複賽，中華隊今天與墨西哥隊交手，比賽因雨延至晚間8時30分開打；中華隊由前職棒球星郭勇志之子郭宸安先發，複賽賽程被雨打亂，總教練李國強表示：「一場一場拿下來」。

U12世界盃棒球賽複賽昨天起在台南亞太棒球村少棒主球場開打，中華隊昨天首戰與韓國隊交手，比賽因雨暫停約2個半小時，比賽打到晚間11點過後才結束，中華隊順利拿下勝利，目前複賽戰績2勝1敗。

日本隊目前複賽戰績3勝、韓國隊複賽戰績2勝1敗，今天日本與韓國隊比賽，3局沒有打完因雨延至明天中午12時繼續舉行，複賽球隊輸贏、對戰關係攸關教練團調度安排球員，賽程因為下雨受影響，中華隊總教練李國強表示，多少會影響戰力安排，「但那是我們沒有辦法掌握的，只能一場一場拿下來」。

郭宸安近期投打狀況雖然不理想，但預賽對捷克隊先發表現並不差，投局被敲1支安打、無失分，投手教練唐安透露，有不斷叮嚀郭宸安場上不要害怕、全力投。

李國強表示，雖然中華隊投手群戰力不錯，但考量到投球局數、連續投球場次限制，如果可以希望郭宸安今天能投到一定局數，後面比賽投手戰力安排也會比較靈活。（編輯：林沂鋒）1080802

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