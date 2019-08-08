NBA球員紛退美國隊 麥卡倫：怕丟臉怕受傷

（中央社波特蘭7日綜合外電報導）談到美國職籃NBA球員陸續退出美國隊，不願參加2019年世界盃男籃賽的原因，波特蘭拓荒者後衛麥卡倫（CJ McCollum）表示，因為可能會有丟臉或受傷風險。

麥卡倫告訴體育電視頻道ESPN知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）：「我覺得大家一臉看起來就是『我為什麼要去打一場可能會丟臉的比賽』的樣子」。

麥卡倫說：「又或者是工作負擔的部分，假如我們全都去打，工作負擔就會比較輕，每個人每場比賽打20到25分鐘，可以全力以赴，然後還能繼續往後的比賽，很多人不打，上場時間就會增加，每個人的使用率就會提高，然後影響夏天的調整，接著在3月到來時累垮。」

麥卡倫表示，包括明星賽、季後賽等，球員有許多額外的負擔，「我每年都是全聯盟打最多時間的球員之一，我在規劃工作的時候，實在不想飛到澳洲或中國，然後再飛回來備戰新球季」。

27歲的麥卡倫，已在NBA打了6年，最近和拓荒者簽下3年1億美元（約新台幣31.33億元）延長合約。

美國隊總教練帕波維奇（Gregg Popovich）本週在球隊於拉斯維加斯的訓練營中告訴記者，他所關注的，不是誰沒參加美國隊，而是誰參加了美國隊，「我已經說過了，我們會很好，我真正的意思是，我們很幸運，因為美國籃球的深度。」

國際籃球總會（FIBA）世界盃將在8月31日到9月15日於中國的上海進行，最終12人參賽名單將在8月17日公布，美國隊在世界盃的首戰，將於將是9月1日對上捷克的比賽。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1080808