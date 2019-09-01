世界盃男籃賽 星度大減美國隊首戰輕取捷克

（中央社上海1日綜合外電報導）美國今天展開在世界盃男籃賽的衛冕戰，雖以88比67輕取捷克，但因陣中少了多位NBA球星，表現並不是很亮眼。獲看好可能威脅美國隊霸主地位的希臘與澳洲首戰也都傳捷。

由於NBA巨星詹姆士（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）和柯瑞（Stephen Curry）都因傷或其他理由未隨隊出戰，受敬重的美國隊教頭波波維奇（Gregg Popovich）只得排出實驗性的陣容先試試身手。

這支美國隊雖不是「夢幻隊」，波波維奇陣中仍滿是NBA好手，因此已兩度奪冠的美國隊實力仍屬超強，遠遠不是排名世界第24的捷克所能匹敵。

入選NBA全明星隊的波士頓塞爾蒂克後衛華克（Kemba Walker）這次成為眾望所寄，他此役拿下13分，並演出全隊最多的4次助攻。效力猶他爵士的後衛密契爾（Donovan Mitchell）攻下全隊最高的16分。

世界盃男籃賽昨天開打，承認還在努力磨合的美國隊今天在第一戰表現慢熱，但隨著比賽進行逐漸展現實力，一如預期擺平捷克，踏出爭取三連霸的第一步。

希臘因擁有獲選NBA2018-19球季最有價值球員的「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo），今天在第一戰以85比60擊退蒙特內哥羅。

澳洲以108比92擊敗加拿大，在號稱「死亡之組」的H組搶下首勝。（譯者：林治平）1080901