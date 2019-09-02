世界盃男籃首戰告捷 美國教頭坦言多處仍須精進

（中央社上海1日綜合外電報導）美國在世界盃男籃賽首戰以88比67擊敗捷克，展開力拚3連霸之路。總教練波波維奇（Gregg Popovich）賽後坦言，美國隊仍有許多地方待精進。

在中國進行的世界盃第2天賽程，被認為是美國潛在威脅的法國、希臘及澳洲隊都拿下勝利。

在詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、柯瑞（Stephen Curry）等大牌球星不是受傷就是無法參賽的情況下，美國職籃NBA聖安東尼奧馬刺主帥波波維奇被迫選出實驗性陣容。

法新社報導說，這支美國隊已非「夢幻隊」，但波波維奇麾下的球員仍是一票NBA好手，且美國已在世界盃連拿兩屆冠軍，對世界排名24的捷克來說，實力仍是高很多。

美國世界排名第一，也是這次中國世界盃最被看好能奪冠的球隊，但這次在上海出賽，「星度」不如以往。波波維奇坦言：「這是非常競爭的比賽，也充滿身體對抗，這是大量學習的好機會…一個變得更強的機會。」

波波維奇說：「這就是我們看待每場比賽的方式，盡我們所能努力成為最棒的球隊，我們還有很多地方要加強，但我們可以做得到。」

在詹姆斯與其他大咖球星缺席的情況下，波士頓塞爾蒂克的明星後衛華克（Kemba Walker）就深受期待，他在對捷克的比賽攻下13分，另傳出全隊最多的4次助攻。

猶他爵士的後衛密契爾（Donovan Mitchell），則是攻下全隊最多的16分。

70歲的波波維奇表示，國際籃球與NBA不同，美國隊仍在適應。

波波維奇說：「隨著時間推移，我們會打得越來越好，但我們絕對是要多用點心在防守上的，整體來說漸入佳境。」

美國同組的主要競爭者之一土耳其，首戰以86比67擊敗日本。

希臘隊陣中擁有NBA 2018-19球季年度最有價值球員（MVP）、被稱做「希臘怪物」的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo），他們輕鬆以85比60擊敗蒙特內哥羅（Montenegro）。

相較之下，法國的戰況就比較緊張，終場78比74驚險擊敗老對手德國。

抽到被認為是「死亡之組」的澳洲，則以108比92擊敗加拿大。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1080902