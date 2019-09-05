世界盃男籃賽中國遭淘汰 媒體批沒士氣

（中央社記者台北5日綜合外電報導）2019年世界盃男籃賽，地主中國隊在小組賽接連不敵波蘭與委內瑞拉，無緣晉級16強，賽後中國媒體痛批，指中國隊沒士氣、沒投籃、沒籃板，全場看不出有贏球希望。

中國隊在今年世界盃男籃首役先以70比55擊敗象牙海岸開出紅盤，接下來則以76比79不敵波蘭，攸關晉級與否的最後一戰，又在全場團隊籃板落後21顆的劣勢下，以59比72再輸給委內瑞拉，最後一線晉級希望也遭斬斷。

這場在北京的比賽，現場超過1萬8000名觀眾，從替中國隊加油吶喊，到比賽剩下最後7.8秒時，全場高喊著叫總教練李楠下台，場面尷尬。

羊城晚報就指出，委內瑞拉是世界盃32支球隊當中，平均身高最矮的隊伍，沒想到中國隊的團隊籃板竟以28比49大幅落後，且命中率也只有33.3%，遠不如對手的44.4%，在沒士氣、沒投籃也沒籃板的情況下，根本看不到贏球希望。

被中國媒體稱為「亞洲第一控衛」的郭艾倫，在這場生死戰中7投0中，只拿下1分，賽後也遭到批評。

中國媒體指出，委內瑞拉在世界盃開賽前半個月，因為後勤不到位，甚至連醫用繃帶都沒有，新浪體育也用「悲哀！世界盃東道主輸給一支沒有繃帶的球隊」，批評中國隊的表現。

此外中國與波蘭之戰時，第4節最後1分31秒，中國隊仍以69比64領先，沒想到最後短短32秒內，中國隊主戰中鋒周琦的連續失誤，不僅讓對手逼平，也成了最後延長賽落敗的頭號戰犯。

最讓球迷不解的是，周琦在正規賽結束前6.2秒，邊線發球讓對手直接抄截後快攻，葬送了球隊生機，就連當時坐在場邊觀戰的中國籃協主席姚明，看的也直搖頭，中國網友也創造「姚頭嘆琦」的新名詞，諷刺周琦的表現。（編輯：吳協昌）1080905