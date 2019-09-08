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男籃世界盃複賽 義大利94比89逆轉勝波多黎各

最新更新：2019/09/08 22:31

（中央社武漢8日綜合外電報導）2019世界盃男籃賽複賽J組的義大利今天迎戰波多黎各，義大利上半場幾乎被壓著打，下半場開始反攻，鏖戰到延長賽終於以94比89逆轉勝。

波多黎各上半場穩定進攻，逐漸擴大兩隊得分差距，第1節以24比13取得11分領先。義大利一路苦追，半場打完仍以26比46落後。但第3節開始，義大利展開反攻，兩隊比分差距縮小到14分。

比賽來到第4節，效力奧克拉荷馬雷霆的賈里納里（Danilo Gallinari）站上罰球線，把握兩罰機會追平比數，而後義大利一路領先，雙方以83比83進入延長賽，義大利終場以94比89擊敗波多黎各。

義大利共有5名球員得分達兩位數，其中賈里納里攻下22分、5助攻和6籃板，效力NBA聖安東尼奧馬刺的貝里內利（Marco Belinelli）繳出27分為全場最高，另有3助攻和6籃板。

波多黎各則有4名球員得分達兩位數，其中擁有NBA資歷的柏克曼（Renaldo Balkman）兩分球投9中5攻下全隊最高的14分，另有1助攻和7籃板。

義大利雖獲勝，仍無緣晉級。

另外，I組的俄羅斯以69比60擊敗委內瑞拉。

法國昨天以78比75險勝立陶宛，和澳洲、阿根廷、波蘭、西班牙與塞爾維亞搶先晉級8強。剩下2張8強門票有待明天K組的美國對巴西、希臘對捷克的比賽結果而定。（譯者：李宛諭/核稿：陳政一）1080908

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