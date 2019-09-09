世界盃男籃賽 約基奇遭驅逐塞爾維亞不敵西班牙

（中央社武漢8日綜合外電報導）塞爾維亞今天在世界盃男籃賽複賽迎戰西班牙，原本頗獲看好，不料NBA球星約基奇在第3節就被驅逐出場，讓西班牙以81比69勝出，本屆世界盃戰況更形混沌。

由鳳凰城太陽控球後衛盧比歐（Ricky Rubio）領軍的西班牙晉級後，10日將在8強賽遭遇意外出線的波蘭。吃了敗仗的塞爾維亞則須趕緊重整旗鼓，準備在10日晚上和阿根廷一決高下。

西班牙和塞爾維亞原本都已取得8強賽門票，但這一戰關係由何者取得J組第一，能在下一輪比賽遭遇可能較好對付的對手。

塞爾維亞在上屆世界盃和奧運都名列亞軍，只居於超強美國隊之下，他們在本屆世界盃前4場賽事原本看似所向無敵。不過，在這屆比賽備受期待的這場賽事中，西班牙雖然首節暖機較慢，半場時結束卻後來居上領先8分。

獲看好可能威脅今年較年輕美國隊的塞爾維亞首次亂了陣腳，第3節進行到一半時，丹佛金塊隊明星中鋒約基奇（Nikola Jokic）因為與裁判爭執被趕出場，使得球隊反敗為勝的希望破滅。

24歲的約基奇是因為西班牙對他嚴加看守而被惹毛，鑄成大錯，被判兩次技術犯規後離場。

沙加緬度國王後衛鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）再度挺身而出，扛起塞爾維亞攻擊重任，拿下26分和10個籃板，另有6次助攻，讓落後的差距沒有被拉得太開。

盧比歐為西班牙貢獻19分，多倫多暴龍的老牌中鋒賈索（Marc Gasol）有6個籃板和6次助攻。

阿根廷在I組稍早的比賽以91比65大勝波蘭，以分組第一出線，在8強賽與塞爾維亞料將有精彩一戰。（譯者：林治平）1080909