世界盃五朝元老打趴小老弟 阿根廷戰神身手仍在

（中央社上海9日綜合外電報導）「阿根廷戰神」史柯拉39歲了，青絲添了顏色，早就不能只用「白了幾根」來形容；現在這位國家隊老將在上海打世界盃男籃賽，同場較量的小老弟，年紀足足是他的一半。

但這位世界盃五朝元老身手仍在，他是2004年奧運金牌隊伍、阿根廷「黃金世代」最後一位現役球員，也是2002年世界盃銀牌成員，阿根廷若想拿下世界盃隊史首冠，史柯拉（Luis Scola）的角色絕對稱得上舉足輕重；而史柯拉什麼國際賽獎盃都拿過，獨獨缺了世界盃這一座，這座獎盃想當然爾也是志在必得。

阿根廷昨天以91比65大勝波蘭，史柯拉獲選最佳球員，阿根廷靠著他全場獨得21分闖進八強，明天將遭遇奪冠熱門塞爾維亞。

在阿根廷對奈及利亞一役，史柯拉交出23分與10籃板的「雙十」成績，同樣也獲選最佳球員。

「你說我幾歲，我28，對吧！」阿根廷第2輪擊潰委內瑞拉後，史柯拉這樣開著玩笑。

一口純正的美國口音，是在美國職籃NBA打滾十個年頭的產物。史柯拉直到2017年都在NBA打球，過去2季則是效力於中國球隊。

史柯拉說：「我知道大家都在談論我的年紀，但我的大腦不是那樣運作的。」

「我不會走上球場，想著，喔，我的天哪，我比這些小子老，或是，天哪，這人比我年輕5歲、10歲、15歲。」

「對我而言，這是自然不過的事，我只會想我是個球員，我是個好球員，我要打出好表現，幫球隊贏球。」

然而，儘管他試圖避談年紀，有關他的年齡以及還可以打多久的話題從沒斷過。就在塞爾維亞敗給西班牙的昨天，史科拉和本屆世界盃最年輕的球員、波蘭18歲小將巴爾切羅夫斯基（Aleksander "Olek" Balcerowski）同場較勁。

史柯拉上週創下另一個里程碑，在對奈及利亞賽後世界盃個人總得分來到史上第2高，僅次於巴西傳奇球星施密特（Oscar Schmidt）。

如果那是值得驕傲的時刻，阿根廷至少能拿一面獎牌的希望就越來越濃，儘管塞爾維亞這關並不好過；而史柯拉先前說過，未來會不會繼續代表國家隊出征，會不會參加2020年東京奧運，還要看本屆世界盃表現再來決定。

記者最後問道，身處平均年齡僅27歲的球隊，自己像是老爺爺一般的存在感覺如何？史柯拉回答說：「這不是巡迴賽或是說再見的一週。」

「這是世界盃，我們會試著過關斬將，拿到獎牌。」

「我們不會去管年紀幾歲的問題。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1080909