U21女子亞洲盃曲棍球賽 台灣與烏茲別克打平

2019年U21女子亞洲盃曲棍球錦標賽第4天賽程，代表台灣出賽的女子曲棍球小將力拚全場，以2比2與烏茲別克戰成平手。圖為兩隊合影。中央社記者黃自強新加坡攝 108年9月12日

（中央社記者黃自強新加坡12日專電）2019年U21女子亞洲盃曲棍球錦標賽第4天賽程，代表台灣出賽的女子曲棍球小將今晚力拚全場，仍以2比2與烏茲別克戰成平手，目前戰績2勝1和。

2019年U21女子亞洲盃曲棍球錦標賽9日至15日在新加坡盛港球場舉行7天，中華民國曲棍球協會秘書長吳志朋率代表隊參賽。

吳志朋今晚賽後向中央社記者表示，烏茲別克實力不弱，率先在第一節得分，取得領先優勢，台灣小將隨後在第二節利用小組團隊默契，由王語裘攻進球門扳回一城。

他指出，台灣小將把握進攻契機，陳亭君順利在第三節進球領先對手，不過，烏茲別克採取積極攻勢，在第四節將比分追平，將比賽逼和。

代表台灣出賽的女子曲棍球小將目前已先後擊敗斯里蘭卡、香港，今晚再與烏茲別克戰成平手，目前戰績2勝1和。

根據大會賽制，這場比賽採循環賽制，參與的隊伍會相互比拚高下，各隊根據績分排名爭取冠軍。

這次共有台灣、新加坡、香港、孟加拉、斯里蘭卡、烏茲別克6支隊伍參賽。根據賽程，台灣小將下一場是14日對戰新加坡。（編輯：王永志）1080912