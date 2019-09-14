同年獲NBA與世界盃冠軍 西班牙球星賈索只差一勝

（中央社北京14日綜合外電報導）在中國舉行的世界盃男籃賽將由西班牙與阿根廷爭冠，若屆時西班牙封王，陣中效力美國職籃NBA多倫多暴龍的中鋒賈索，將是第2位於同年囊括NBA與世界盃冠軍雙料殊榮的球員。

國際籃球總會（FIBA）官網報導，目前只有歐頓（Lamar Odom）在2010年效力洛杉磯湖人時，曾經同一年獲得NBA與世界盃雙料冠軍。

今年助暴龍奪冠的賈索（Marc Gasol），只差一勝即可名留青史。

昨天4強戰西班牙歷經兩度延長才擊退澳洲，現年34歲的賈索展現堅持到底的戰力，協助球隊力挽狂瀾，讓西班牙取得明天與阿根廷爭冠的資格。

在球隊最需要他的時候，賈索挺身而出，全場獨得33分、6籃板與4助攻。

2006年世界盃西班牙奪冠，當時賈索也在陣中。他說，他對於締造個人紀錄沒甚麼興趣，但是看重為國爭光。

賈索坦承，漫長的NBA賽季結束後不久，在中國每隔一天打一場比賽很累。

他說：「由於我們很幸運拉長（NBA）賽季，獲得總冠軍，我知道今年夏天加入國家隊構成體能沉重負擔，但這完全值得。」

明天除了西班牙與阿根廷爭冠，銅牌戰則將由澳洲和法國對決。（譯者：曹宇帆/核稿：徐崇哲）1080914