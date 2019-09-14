世界盃男籃賽 塞爾維亞擒服黑馬捷克奪第5名

（中央社北京14日綜合外電報導）世界盃男籃賽第5名之爭，以黑馬姿態挺進8強的捷克對戰表現不如預期的塞爾維亞，上半場塞爾維亞比分雖曾落後達2位數，不過易籃後反敗為勝，終場以90比81打敗捷克。

今年首度晉級世界盃8強的捷克，上半場表現意外壓過塞爾維亞，第2節甚至曾領先達13分，半場打完捷克以50比41超前9分。

第3節還剩下5分27秒，塞爾維亞喬維奇（Stefan Jovic）三分線外長射球進，兩隊戰成58平手，此後塞爾維亞火力持續加溫，這一節得分以28比12大勝捷克，打完3節以69比62反超7分，奠定勝基，最終以90比81擊敗捷克。

效力美國職籃NBA沙加緬度國王的塞爾維亞後衛鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）獨拿31分，其中三分球投12中7表現最亮眼，其他像是米魯蒂諾維（Nikola Milutinov）與喬維奇也分別為塞隊進帳14與12分。

至於捷克方面則是有4人得分達兩位數，中鋒奧達（Patrik Auda）16分，裴特卡（Martin Peterka）14分，效力芝加哥公牛的後衛沙托蘭斯基（Tomas Satoransky）13分，波爾文（Ondrej Balvin）則有12分。

本屆世界盃第5至8名分別是塞爾維亞、捷克、美國及波蘭，明天最後一天賽程將進行法國與澳洲的銅牌戰，以及阿根廷對決西班牙的冠軍戰。（譯者：曹宇帆/核稿：徐崇哲）1080914