林郁婷化身孝親大使為媽媽洗腳 場面溫馨感人

（中央社記者龍柏安台北24日電）台灣拳擊女將林郁婷今天化身成孝親大使，透過幫媽媽洗腳，來感謝對父母的養育之恩，過程中林媽媽激動淚崩，讓林郁婷有些尷尬，她苦笑說：「搞得我也差點跟著哭了。」

由中華民國體育運動總會所主辦的國民體育日系列活動，10月6日將在雲林舉辦孝親洗腳活動，今天宣傳記者會請來亞運拳擊銅牌女將林郁婷擔任活動大使，場面溫馨感人。

「百善孝為先，從我開始練拳後很少待在家裡，也很少有機會和媽媽互動。」林郁婷透露，她很開心藉由這次機會來表達對媽媽的愛，並強調：「雖然我常年在外征戰，難得能透過這個機會，來展現我的孝心。」

女兒幫忙洗腳，林媽（廖秀宸）卻淚灑會場，她解釋是想起自己的媽媽，「我媽媽一直很關心郁婷的身體、訓練，如果她還在世，我會請郁婷幫她洗腳」。

林郁婷也說，她和阿嬤感情很好，「小時候媽媽比較忙，嚴格來說我是阿嬤帶大的，從小我就跟在阿嬤的背後陪著她去種菜，所以我跟阿嬤真的非常親」。

看到媽媽淚崩，林郁婷也嚇了一跳，她承認，當下她不敢抬頭看媽媽，擔心自己也會忍不住跟著哭，她並透露，自己平時不會和媽媽說些肉麻的話，她都是以行動來表達對媽媽的愛，「比如說她手機壞掉，我有能力、我就會買給她」。（編輯：張芷瑄）1080924