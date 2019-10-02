梅花旗劉致榮再開轟 文化3日與北市大爭冠

2019年梅花旗大學棒球錦標賽2日舉行4強賽，台北市大以3比1擊敗稻江學院，睽違16年再闖冠軍戰；文化大學以14比2、7局擊敗國立體大，3日將與台北市大爭冠，力拚隊史第14冠。圖為9月27日文化大學棒球隊比賽畫面。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年10月2日

（中央社記者謝靜雯台北2日電）梅花旗大學棒球錦標賽4強，台北市大許育銘完投9局失1分，率隊以3比1擊敗稻江學院，睽違16年再闖冠軍戰；文化大學劉致榮、董秉軒開轟，以14比2、7局擊敗國立體大，要挑戰隊史第14冠。

2019年梅花旗大學棒球錦標賽今天在天母棒球場舉行4強賽，台北市大與稻江學院交手，許育銘用110球投9局，僅被敲出3支安打，投出5次三振，直到9局投出保送、被敲安打，失掉唯一1分，好投帶領球隊拿下勝利。

台北市大今天前5局沒有攻勢，6局靠著接連3支安打、先馳得點，9局蔣宗錡、王博玄接連三壘打，再靠著失誤搶分，單局拿下2分、奠定勝基；台北市大曾在1999年拿下梅花旗冠軍，前一次打進梅花旗冠軍戰為2003年，此次睽違16年再打入冠軍戰，力拚隊史第2冠。

文化大學今天4強與國立體大交手，文化先發投手王泓勛投4.2局被敲4支安打，失掉2分（1分責失分），林浩吉接手後援，總計投2.1局沒被敲出安打、無失分，兩人聯手壓制對方打線。

文化大學打線發揮，今天全場敲出16支安打，投打二刀好手劉致榮單場4安，3局敲出二壘打、貢獻2分打點，5局敲出安打，6局敲出3分砲，為個人本屆賽事第2轟，7局再敲二壘打；董秉軒今天單場2安，7局敲出滿貫砲，總計貢獻5分打點。

文化大學成棒隊是梅花旗常勝軍，前一次拿下冠軍為2017年，完成隊史第2度梅花旗3連霸，從1996年梅花旗改制後，隊史總計拿下13冠，明天與台北市大爭冠，力拚隊史第14冠。（編輯：張芷瑄）1081002