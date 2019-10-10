NBA上海站政府民眾兩樣情 比賽依舊爆滿

NBA中國季前賽10日晚在上海開打，湖人隊球星詹姆斯（持球者）是現場球迷最為關注的焦點人物。中央社記者張淑伶上海攝 108年10月10日

（中央社台北10日電）NBA（美國職業籃球聯盟）休士頓火箭隊總管摩瑞在推特發表力挺香港言論挑動中國敏感政治神經，部分球迷甚至撕毀NBA中國賽上海站門票凸顯愛國情操，但今天晚間比賽開打依舊全場爆滿。

NBA海外賽晚間7時30分在上海梅賽德斯-奔馳文化中心登場，卻因摩瑞（Daryl Morey）在推特（Twitter）力挺香港，差點讓這場布魯克林籃網隊與洛杉磯湖人隊的熱身賽喊卡，最終籃網靠努瓦巴（David Nwaba）在第4節鐘響前最後9秒雙手灌籃，最終以114比111擊敗湖人。

賽前有球迷在社群網站上貼出撕毀門票影片，原以為場邊恐怕冷颼颼，但比賽開打後，場邊觀眾席依舊座無虛席。

不少網友在推特揶揄中國球迷，以為中國球迷想抵制NBA，沒想到依舊滿場，網友諷刺寫下：「口裡說不但身體很誠實。」

這場海外熱身賽，場外政治因素紛擾不斷，場內狀況也一堆，比賽才開打不到2分鐘，籃網就折損2名先發球員。

籃網明星主控厄文（Kyrie Irving）9月底在訓練營時左臉骨折，海外賽雖解禁出賽，沒想到只打了1分06秒，就因臉部再次受創提前退場。

籃網禍不單行，另一名球員勒佛特（Caris LeVert）隨後又在切入時，右眼被湖人明星大前鋒戴維斯（Anthony Davis）戳傷，隨即退場治療，兩人接下來都沒再回場上。

這場比賽雙方你來我往，在第4節最後28秒，湖人後衛諾維爾（Zachary Norvell Jr.）兩罰俱中，將比數以111比111追平，但隨後籃網的平森（Theo Pinson）兩罰中1，再超前比分。

湖人隨後進攻發生失誤，球權拱手還給對手，努瓦巴趁對手包夾漏人，運球切入後直接起跳爆扣，回頭湖人最後一擊失手，讓籃網驚險留下勝利。（編輯：李明宗）1081010