中華隊開訓胡金龍任隊長 胡智為10月底返台

世界12強賽中華隊23日在桃園棒球場舉行開訓儀式，宣布由胡金龍（右）擔任隊長，並代表接受中華職棒會長吳志揚（左）致贈的加菜金。中央社記者張新偉攝 108年10月23日

（中央社記者楊啟芳桃園23日電）世界12強賽中華隊今天在桃園棒球場舉行開訓儀式，由胡金龍擔任隊長，4名遞補人選也都報到加入訓練，目前只差還在墨西哥的胡智為，不過已確定他能在10月底回台。

開訓儀式公布中華隊隊長為胡金龍、副隊長王勝偉，並由中華職棒會長吳志揚贈新台幣10萬元加菜金。對於隊長、副隊長人選，總教練洪一中笑說：「他們資歷也夠，另外就是第1老和第2老（皆35歲），就是這麼簡單。」

中職今天公布名單替換，「投打二刀流」劉致榮、旅美投手林鋅杰、旅美捕手張進德、中信兄弟外野手張志豪替補入選，替代李振昌、宋家豪、林祐樂及詹子賢，之前傳出有可能因在打墨西哥冬盟，趕不上12強的胡智為並沒有被替換。

洪一中說明，這陣子有掌握胡智為的狀況，「原本他是11月初才能到，沒辦法參加熱身賽，加上墨西哥有時差，狀況沒辦法掌握，不過現在能提前到10月底回來，所以沒有問題。」洪一中也提到，胡智為在中華隊的角色可先發、也可中繼。

替換名單中，有亞錦賽表現亮眼的劉致榮、林鋅杰、張進德，洪一中表示，「他們表現很好，不然不會徵招過來，當然有人說層級不一樣，但我只能就亞錦賽的表現判斷，往後還要看熱身賽情況。」

對於最近竄起的劉致榮，洪一中表示，他亞錦賽表現沒有話說，控球、球速都是頂尖，定位會在後援。洪一中也笑說：「今天我就問他，你是怎麼練到158（球速）的，我很需要這套訓練方式。」劉致榮有在外面的訓練中心訓練，洪一中表示，之後會找時間拜訪。

中華隊即將在25日及28日進行自辦熱身賽，分別對戰新北市隊及味全龍隊，洪一中會透過熱身賽觀察投手狀況，「現在先發投手安排我都還不清楚，熱身賽投完之後才能決定，也要去看其他3隊情蒐，都做好之後再評估。」（編輯：吳協昌）1081023