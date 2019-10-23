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法國羽賽逆轉前球王 周天成挺進16強

最新更新：2019/10/23 19:39
台灣羽球一哥周天成（圖）23日在法國羽球公開賽首輪激戰3局，逆轉擊敗前球王印度名將斯里坎特，闖進16強賽。（中央社檔案照片）
台灣羽球一哥周天成（圖）23日在法國羽球公開賽首輪激戰3局，逆轉擊敗前球王印度名將斯里坎特，闖進16強賽。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃巧雯台北23日電）台灣羽球一哥周天成今天在法國羽球公開賽首輪激戰3局，以15比21、21比7、21比14逆轉擊敗前球王印度名將斯里坎特，闖進16強賽。

世界排名第2的周天成前一站在丹麥公開賽8強止步，本週重振旗鼓轉戰在巴黎舉行的法國公開賽，屬BWF世界羽球巡迴賽超級750系列。

周天成去年在法國公開賽爆冷首輪遭到淘汰，今天首戰對手為前球王、印度名將斯里坎特（Kidambi Srikanth），生涯4度碰頭，周天成以3勝1敗占上風，且近期對戰3連勝。

不過周天成開賽一度陷入0比5落後，儘管試圖追趕，5度扳成平手，但仍以15比21讓出首局。

周天成次局調整好狀況，帶著11比2領先進入技術暫停，並以21比7扳平戰局。

周天成決勝局乘勝追擊，在5比4領先的情況下，拉出5比0攻勢，甩開對手，以21比14勝出，收下16強賽門票，下一戰將與香港選手伍家朗交手。（編輯：吳協昌）1081023

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