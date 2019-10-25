國際奧會：東奧馬拉松及競走賽地移往札幌已定案

（中央社東京25日綜合外電報導）國際奧會協調委員會主席柯茲（John Coates）今天指出，雖然地方官員反對，2020年東京奧運馬拉松及競走項目移至北海道札幌舉行的決定已經定案。

柯茲表示，這是在杜哈世錦賽後做的決定。有數十名選手在賽事期間因天氣炎熱潮濕，而必須接受醫療照顧。

柯茲並說，國際奧會為杜哈的情況所震驚，就溫度及濕度而言，預期東京也有相似情況。國際奧會顧及「運動員的健康及福祉」。

柯茲於今天與東京都知事小池百合子會面。小池稍早稱她反對將賽事移至札幌的計畫，並且形容這是「睛天霹靂」。

柯茲表示，他了解東京人民「高度失望」，但這個決定已經定案，即便東京市府官員堅持要主辦這些比賽項目亦然。

對於東京惡名昭彰炎熱及潮濕夏日天氣的憂心，使得東奧準備工作受到阻礙，籌辦人士大量投資於多項措施，包括馬拉松比賽道路的特殊減熱塗料。

柯茲說，已就其他選項提出討論，包括於凌晨3點開始這些活動，但此選項不切實際，因為交通問題及黑暗中拍攝難度。

他表示，國際奧會將提案在東京舉行頒獎典禮，並且舉行以運動員為特色的遊行穿越東京街道。也將就此決定造成的經濟損失進行討論。

對此，小池反覆稱她對這項決定「非常驚訝」。她告訴記者：「不幸地，我們未獲得令每個人都信服的理由。」

國際奧會於本月初宣布，想要將東奧馬拉松及競走項目移至札幌，但做此提案顯然未與東京或札幌官員商議。（譯者：陳正健/核稿：張佑之）1081025