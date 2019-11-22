日社會人監督對劉致榮印象深 冬盟測試新選手

（中央社記者楊啟芳台中22日電）亞洲冬季棒球聯盟將於明天開打，日本社會人隊總教練石井章夫已經是第3度帶隊來打冬盟，亞錦賽時也來台過，對劉致榮留下深刻印象，這次為了觀察新選手，帶了許多新面孔來。

日本社會人隊從2017年開始參加冬盟，當年就拿下第3名佳績，連續3年社會人隊都是由石井章夫帶領，10月亞洲棒球錦標賽時，日本隊總教練也是石井章夫，當時在冠軍戰不敵中華隊，拿下亞軍。

石井章夫表示，打亞錦賽是抱著全力求勝的心態，不過冬盟則是以教育選手為目的。這次冬盟名單變動較大，僅少數選手是亞錦賽、前幾屆冬盟的班底，石井章夫說：「主要是想培養新選手，讓他們在高強度賽事磨練。」

之前打過冬盟的班底，後來都成為亞運、亞錦賽國手，石井章夫認為打冬盟成效不錯，所以也希望趁這次機會多觀察一些新選手。由於社會人隊會對戰到日職紅、白隊，他認為，職業的能力一定優於社會人，能與更高階的挑戰，非常有意義。

亞錦賽日本對戰中華隊時，劉致榮對日本後援2.1局，連飆出5次三振，最快球速達到158公里，讓石井章夫留下深刻印象，這次來台灣也頻頻詢問：「劉致榮有打冬盟嗎？想再對他一次復仇。」

石井章夫表示，選手都是第一次看到這麼快的球，「對韓國時已經有特別鎖定速球，設定要怎麼攻擊，但劉致榮球速更快，實際看更超過體感速度，沒能在冬盟遇到他很可惜，大家都準備好了」。（編輯：張芷瑄）1081122