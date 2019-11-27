陳偉殷自評自由球員市場優勢 不考量薪水求機會

台灣旅美左投陳偉殷成為自由球員，他27日指目標還是拚回美職大聯盟，並自評在自由球員市場競爭優勢，他說，不考量薪水，還有左投、球速和投球局數優勢。中央社記者謝靜雯攝 108年11月27日

（中央社記者謝靜雯台北27日電）旅美左投陳偉殷昨天確定遭馬林魚隊釋出，目標還是拚回美職大聯盟，他坦言今年令人沮喪，自評在自由球員市場競爭優勢，陳偉殷直言不考量薪水，還有左投、球速和投球局數優勢。

陳偉殷遭馬林魚隊釋出，日職老東家釋出善意，表明對陳偉殷有興趣，也展開相關調查，但陳偉殷今天在返台記者會上表明，暫時不考量日職，但提到日職是自己職棒生涯的起點，若要回去，主要是想要跟老隊友一起享受打球的感覺。

陳偉殷今年球季專職後援投手，角色定位與過往先發投手有很大的不同，球季表現不如理想，陳偉殷坦言，因為對自己的要求比較嚴格，今年球季算是沮喪的一年。

陳偉殷目前持續等待合約，被問起在自由球員市場競爭優勢，陳偉殷直言：「薪資不是考量重點」，還提到具有左投優勢，直球速度、投球數、投球局數都可以達一定的水準，身體狀況也都在掌握中，只希望能得到機會。

今天返台記者會上，除了表明續留美職打拚的目標，也將旅美生涯8年累積的出賽成績，總計1萬7102球、1064.2局、846次三振、219場出賽，都是台灣投手在美職最高紀錄，陳偉殷將別具意義的數據製成T恤義賣，於今日下午5時開賣，義賣所得將全數投入公益。（編輯：吳協昌）1081127