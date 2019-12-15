日本社會人隊冬盟奪冠 因為劉致榮設下課題

亞洲冬季棒球聯盟15日在台中洲際棒球場進行冠軍戰，日本社會人隊最終以4比2擊敗日職紅隊，拿下冠軍，賽後中職會長吳志揚（前左）將冠軍獎盃頒給總教練石井章夫（前右）。中央社記者張新偉攝 108年12月15日

（中央社記者楊啟芳台中15日電）亞洲冬季棒球聯盟今天在洲際棒球場進行冠軍戰，日本社會人4比2擊退日職紅隊，奪下冠軍；之前社會人隊因為受制於劉致榮的速球，這次冬盟總教練石井章夫也針對速球設下課題。

日本社會人隊4局上率先展開攻勢，中野拓夢、向山基生敲安打後，吉田叡生選到保送形成滿壘，之後矢野幸耶擊出高飛犧牲打，先馳得點，長澤壯徒再敲二壘安打，帶有2分打點，取得3比0領先。

4局下日職紅隊吉田大成、野村大樹敲安打後，小鄉裕哉獲保送，接著川越誠司敲出安打，帶有2分打點，僅剩1分落後；不過7局上社會人隊的長澤壯徒轟出陽春全壘打，此戰包辦3分打點，終場社會人隊就以4比2勝日職紅隊，奪下冠軍。

日本社會人隊連續3年來台打冬盟，這次奪下首座冠軍，且10月在洲際棒球場亞錦賽決賽輸給中華隊後，終於在同個場地順利奪冠。賽後總教練石井章夫表示，「非常開心，但不是贏台灣國家隊，還是要再加油」。

石井章夫之前帶領的亞錦賽日本代表隊，受制於劉致榮的快速球，吃足苦頭，他說：「之前亞錦賽跟不上劉致榮的球，所以這次冬盟課題是為了站上國際賽舞台，要打到145至155公里間的速球，但適應上未來還要繼續加強。」

明年日本社會人隊因為東京奧運，都市對抗賽時間延期，剛好與冬盟撞期，因此無法參加，不過石井章夫說：「冬盟賽事是徵召國手必經過程，希望未來還有機會可以來參加。」（編輯：張芷瑄）1081215

亞洲冬季棒球聯盟15日在台中洲際棒球場進行冠軍戰，日本社會人隊最終以4比2擊敗日職紅隊，拿下冠軍，選手衝進場內慶祝。中央社記者張新偉攝 108年12月15日

亞洲冬季棒球聯盟15日在台中洲際棒球場進行冠軍戰，日本社會人隊最終以4比2擊敗日職紅隊，拿下冠軍。中央社記者張新偉攝 108年12月15日

亞洲冬季棒球聯盟15日在台中洲際棒球場進行冠軍戰，日本社會人隊最終以4比2擊敗日職紅隊，拿下冠軍，選手在場內自拍留念。中央社記者張新偉攝 108年12月15日

亞洲冬季棒球聯盟15日在台中洲際棒球場進行冠軍戰，日本社會人隊最終以4比2擊敗日職紅隊，拿下冠軍，賽後選手將總教練石井章夫（上）拋起來慶祝。中央社記者張新偉攝 108年12月15日

2019亞洲冬季棒球聯盟15日在台中洲際棒球場進行冠軍戰，4局上日本社會人隊長澤壯徒擊出二壘安打，帶有2分打點，壘上跑者（圖）回到本壘後與隊友擊掌慶祝。中央社記者張新偉攝 108年12月15日

2019亞洲冬季棒球聯盟15日在台中洲際棒球場進行冠軍戰，4局上日本社會人隊矢野幸耶擊出左外野方向高飛犧牲打，帶有1分打點。中央社記者張新偉攝 108年12月15日