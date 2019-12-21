王建民與悍將持續談約 合作比照原客座教練模式

（中央社記者謝靜雯台北21日電）中職富邦悍將副領隊陳昭如，今天出席穀保家商OB賽任開球嘉賓，談起新球季教練團安排，僅說新進度為投捕教練古久保健二續留；持續與王建民談約中，談約方向比照目前合作模式。

今年季後中職各隊總教練有異動，洪一中離開桃猿隊，改掌富邦悍將隊兵符，悍將隊挖角桃猿隊教練團風聲不斷，陳昭如表示，目前沒有新進度可以報告，新的教練團會參考洪一中的意見，待明年1月初完全底定後，會再對外公布。

王建民以客座投手教練身分協助富邦悍將隊訓練，原合約從去年10月秋訓開始簽到今年底，陳昭如表示，王建民的合約還在溝通中，至於會以客座方式談，還是改簽正式教練合約，陳昭如表示，王建民每年有固定時間需要返美，所以合作方向應該比照先前方式。

陳昭如也提到，雖然形式上是客座教練，王建民協助春訓、秋訓訓練之餘，回到美國期間，球團也會將投手群的練習狀況、二軍出賽情形錄影，提供王建民參考，透過這個方式，王建民不間斷的給予投手群建議。

至於悍將隊顧問郭泰源、副領隊陳金鋒合約狀況，陳昭如表示，目前都在持續談約中，陳金鋒的合約情況，以及職位都還在討論，目前僅確定日籍投捕教練古久保健二會續留。（編輯：張芷瑄）1081221